Otto squadre di hockey a Varese per le finali del campionato Libertas

Otto squadre agguerrite alla ricerca del successo. Sabato 8 e domenica 9 giugno la Acinque Ice Arena di Varese ospiterà la Final Four del campionato nazionale hockey “Libertas” (CNHL), torneo amatoriale che vede in lizza diverse formazioni di ottimo livello con giocatori già impegnati in passato anche nei campionati federali.

Le finali interessano sia la Categoria A sia la Categoria B – le due fasce in cui è suddiviso il “Libertas” – e vedranno sul ghiaccio anche la squadra di casa, i Varese Crazy Bees che in questa stagione hanno già conquistato la LAHC, una lega amatoriale italo-svizzera disputata sulla pista di Chiasso. Le “Api” se la vedranno con l’HC Bergamo ed eventualmente in finale contro la vincente del match tra Real Torino e Gladiators Aosta.

Nella Categoria B invece sono impegnate altre due formazioni torinesi: i Bulls sfidano in semifinale i Diavoli Rossoneri di Milano mentre il Proxai Team se la vedrà con gli altri “demoni”, gli Snowdevils di Ponte di Legno in provincia di Brescia.

Tutte le semifinali si disputeranno al sabato (dalle 10 alle 19,30) mentre alla domenica (tra le 9 e le 18,30) andranno in scena prima le finali per il terzo posto e poi quelle per i due titoli del CNHL. Alle 18,45 prenderanno il via le premiazioni. L’evento del PalAlbani è aperto a tutti e a ingresso gratuito mentre le partite saranno trasmesse sul canale Youtube dei Crazy Bees.