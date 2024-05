Pallacanestro Varese saluta i tifosi: aperitivo in centro martedì 7 maggio

La stagione della Openjobmetis non è andata come ci si aspettava ma, per lo meno, si è conclusa con una salvezza che a un certo punto non era così scontata. La squadra di Bialaszewski ha un ultimo impegno ufficiale, la partita di domenica 5 sul campo di Pistoia, poi nei giorni successivi terminerà la propria attività.

Per questo motivo la società biancorossa ha scelto di organizzare un saluto tra giocatori e tifosi, ormai una costante di fine stagione. La data prescelta è quella di martedì 7 maggio: a partire dalle ore 19 la squadra sarà presente al “Caffé Broletto” di via Veratti 4, locale che è ormai un punto di ritrovo classico per lo sport cittadino.

La Pallacanestro Varese intende così ringraziare la tifoseria biancorossa che quest’anno ha fatto registrare numeri notevoli. Il dato delle presenze totali alla Itelyum Arena è stato di 93.916 spettatori il che significa che in media – contando anche gli incontri di Fiba Europe Cup – a ogni partita hanno assistito oltre 4mila persone.

Da sottolineare anche il fatto che i lavori in corso all’esterno di Masnago non hanno comportato problemi agli spettatori. Il cronoprogramma degli interventi e l’attenzione delle persone incaricate di gestire il cantiere hanno permesso un normale afflusso (e la piena capienza dell’impianto) sugli spalti durante tutta la stagione. Una situazione che dall’esterno sembra scontata e che, al contrario, non era così facile da mettere a punto.