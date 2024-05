Paludi, valli e laghi, farfalle e libellule: dal Parco Campo dei Fiori tante proposte per la nuova edizione di Bioblitz

Dal 17 al 19 maggio torna, per la 9° edizione, il progetto Bioblitz, dedicato all’osservazione e classificazione della biodiversità dei parchi lombardi che vede coinvolti esperti naturalisti e cittadini, insieme. Nei tre giorni dedicati a Bioblitz sono previsti tantissimi eventi dedicati a piante, funghi ed animali in tutte le aree protette della Lombardia.

In provincia di Varese il Parco Campo dei Fiori propone diverse iniziative per conoscere meglio le forme di vita che ospitano i nostri parchi e contribuire a fornire dati preziosi

Alla scoperta della Palude Bruschera

Sabato 18 maggio, con inizio alle 8.30, nella cornice della ZSC Palude Bruschera ad Angera, una mattina dedicata ad attività di monitoraggio di flora, lepidotteri, odonati, avifauna, erpetofauna ed entomofauna con vari esperti.

Ritrovo in via Arena 23 – Angera. Per info e prenotazione (raccomandata): biancadalmolin@tiscali.it

Per tutti i dettagli vedi la locandina qui. Evento a pagamento.

Effetto Farfalla

Il tema di quest’anno sono le farfalle, e non poteva mancare un evento dedicato a queste meravigliose creature, con una facile passeggiata per osservare e censire le farfalle del Parco insieme ad esperti.

Sabato 18 maggio alle 14 è in programma un pomeriggio di monitoraggio di farfalle nei prati magri tra Pian Valdès e il Monte Chiusarella insieme al dottor Enrico Mermet e alle GEV del Parco. Tutti i dati delle specie che verranno osservate e censite saranno caricati sulla piattaforma ed app iNaturalist, così da avere in pochi giorni tantissime informazioni sulle farfalle lombarde.

Ritrovo alle 14 al parcheggio gratuito del cimitero di Bregazzana, in via Mondino Antonio, a Varese. Fine dell’attività verso le 18 circa. Prenotazione obbligatoria entro il 17 maggio. Evento gratuito.

Per maggiori informazioni: educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it

Per info e prenotazioni: https://insubriparksturismo.eu/esperienze/EMamTzktYI9YZzus330w

La biodiversità nella Valle della Bevera

Domenica 19 maggio dalle 9 una mattinata di monitoraggi delle specie animali presenti nel Parco Valle della Bevera con una facile passeggiata insieme al dottor Elia Chiesa. Uccelli, rettili, anfibi e molto altro saranno i protagonisti della ricerca. Tutti i dati delle specie che verranno osservate e censite saranno caricati sulla piattaforma ed app iNaturalist.

Ritrovo alle 9 al parcheggio gratuito della Motorizzazione di Varese, in via Ca’ Bassa 30. Fine dell’attività verso le 13 circa. Prenotazione obbligatoria entro il 18 maggio. Evento gratuito.

Per maggiori informazioni: educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it

Per info e prenotazioni: https://insubriparksturismo.eu/esperienze/kU5txNnSqXgcCTwauOkn

La biodiversità nel Golfo della Quassa

Domenica 19 maggio alle 14.30 un pomeriggio di monitoraggi delle specie animali presenti nel Parco Golfo della Quassa insieme al dottor Elia Chiesa. Uccelli, rettili, anfibi e molto altro saranno i protagonisti della ricerca. Tutti i dati delle specie che verranno osservate e censite saranno caricati sulla piattaforma ed app iNaturalist.

Ritrovo alle 14,30 al parcheggio gratuito in via Riviera 348, a Ispra. Fine dell’attività verso le 17,30 circa.

Prenotazione obbligatoria entro il 18 maggio. Evento gratuito

Per maggiori informazioni: educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it

Per info e prenotazioni: https://insubriparksturismo.eu/esperienze/gPXBhOdDrfU3SEfZNchN

Bioblitz alla palude Brabbia

Domenica 19 maggio due proposte: “Colori sull’acqua: libellule e damigelle“, alla ricerca degli odonati della Palude Brabbia accompagnati dal dottor Valerio Orioli e da altri esperti della Lipu. Evento dedicato ad adulti e bambini sopra i 10 anni. Ritrovo in via Patrioti, 22 a Inarzo. Info e iscrizioni Palude Brabbia: www.lipupaludebrabbia.it. Evento gratuito.

“Mondo sommerso” è invece un pomeriggio dedicato alla vita sommersa negli stagni tra ditischi, rane, tritoni, e piante carnivore insieme agli esperti della Lipu,

Evento per famiglie, bambini sopra i 7 anni. Ritrovo in via Patrioti, 22 – Inarzo. Info e iscrizioni Palude Brabbia: www.lipupaludebrabbia.it. Evento gratuito.