“Pan, pesit e salamit”, la festa di primavera Cavaria con Premezzo

“Pan, pesit e salamit” a Cavaria con Premezzo: come ogni anno torna la festa di primavera della Pro Loco, dal 10 al 12 maggio 2024, all’area mercato.

Come di consueto stand gastronomici dalle 19 e musica ed eventi tutte e tre le sere.

Nel particolare il gruppo di venerdì 10 propone brani del repertorio pop rock italiano e non, con anche una serie di passaggi musicali tra canzoni.

Sabato 11 l’appuntamento con “Semplicemente Mia”, il concerto in ricordo di Mia Martini.

Domenica sarà dedicato a tutte le mamme, con la possibilità di giocare con le costruzioni, fare fiori con la carta e giocare a scacchi con l’associazione amici degli scacchi Danilo Deon. Nel tardo pomeriggio danze folk, dalle 17.

La cucina proporrà l’immancabile salamella dalla liscia alla farcita, così come la porchetta, il fritto misto sarà con farina di riso adatto anche per celiaci per i quali ci saranno alcuni panini a disposizione.