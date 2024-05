Pane in Castello torna a Castiglione Olona con tre giorni di festa e golosità

Picnic, laboratori per grandi e piccini e musica dal vivo per la 4^ edizione di Pane in Castello venerdì 31 maggio, 1 e 2 giugno al Castello di Monteruzzo

Venerdì 31 maggio e sabato 1 e domenica 2 giugno al Castello di Monteruzzo torna l’appuntamento con Pane in Castello, iniziativa a scopo benefico che vede il coinvolgimento di diversi maestri dell’arte panaria, provenienti da tutta Italia, che sforneranno nell’arco di questa tre giorni tante golosità dolci e salate.

L’iniziativa è patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comune di Castiglione Olona e nel corso di questi tre giorni si terranno diversi laboratori con i panettieri dedicati a grandi e piccini, ci sarà un’area picnic per le famiglie ed il concerto della Bips School.

pane in Castello è un evento organizzato dall’Associazione “Amici di Castiglione” e promosso dall’Associazione “Pane in Piazza”, progetto missionario per la costruzione di forni in Africa. Questa quarta edzione dell’evento solidale punta a superare il successo della precedenti edizioni, sia in termini di pubblico che di proventi, che saranno interamente devoluti ai progetti dei Frati Missionari Cappuccini di Milano e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus.

L’ingresso al Castello di Monteruzzo è in via Marconi 1,a Castiglione Olona.

Qui di seguito la locandina con i detagli del programma.