Paola Cassina conclude la campagna elettorale con una festa

Il 25 aprile Paola Cassina ha fatto il primo passo da candidata sindaco di Malnate con una festa (leggi qui) e la sua campagna elettorale si concluderà domenica 2 giugno sempre con un appuntamento divertente. Un’altra festa, questa volta di chiusura prima dell’apertura delle urne nel fine settimana dell’8 e 9 giugno.

Il comunicato:

“Abbiamo aperto la campagna elettorale presentando il nostro candidato sindaco in un giorno di festa e, come promesso, la chiuderemo in un giorno di festa con una grande festa. Abbiamo affrontato questa campagna con impegno, responsabilità e rispetto, promuovendo con orgoglio il nostro pensiero innovativo e la voglia di cambiamento. Siamo una squadra affiatata, preparata, giovane e dinamica. Abbiamo scelto di incontrare i cittadini senza clamore, evitando attività promozionali, e muovendoci silenziosamente per le vie, chiedendo e ascoltando. Abbiamo parlato poco e ascoltato molto. Il nostro programma riflette questo ascolto, raccogliendo istanze da ogni ambito di vita, inclusi quei problemi che altri candidati hanno definito “minori” o “poco importanti”. A chi denigra o sminuisce questi argomenti, diciamo che un buon amministratore non può ignorare alcun problema segnalato dai cittadini.

Ma torniamo alla nostra festa! Ci saranno un torneo di calcio balilla già quasi al completo, un mago pronto a divertire grandi e piccini, un DJ per il karaoke, un cuoco impaziente di accendere la griglia, e le mini Vespa pronte per essere cavalcate. Tutto è pronto. Noi ci siamo e vi aspettiamo!”

QUANDO: domenica 2 giugno 2024

DOVE: campetto scuole medie – via Baracca 1 Malnate

ORA: la griglia produce salamelle dalle 12.00 fino alle 22.00

Dalle 14.00 saranno operativi i gonfiabili, le mini vespa, lo spettacolo di magia sarà alle 17.00, un corpo di ballo vi coinvolgerà in balli di gruppo per tutto il pomeriggio, dalle 14,00 alle 18,00 circa si terranno le gare di calcio balilla con a seguire la finale con premiazione e discorso del candidato sindaco alle 19,00. Pausa per cena tutti assieme e poi dalle 21.00 si canta con il karaoke.