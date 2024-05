Papini scrive al Prefetto: “Lo stemma del comune di Monvalle usato in campagna elettorale”

Il simbolo del comune non si può usare nelle comunicazioni della campagna elettorale e l’errore non è passato inosservato. Il candidato di Monvalle da vivere, Riccardo Papini, bacchetta il suo “avversario” politico, Gianni Mariotto, per un video pubblicato sulla pagina social della sua lista Monvalle fare futuro.

In quest’ultimo, una sorta di appello al voto per la propria civica, era apparso anche lo stemma del comune. Papini ha segnalato l’irregolarità sia agli uffici comunali che al Prefetto di Varese e al garante e il video è stato rimosso. «Si sa benissimo che in campagna elettorale gli stemmi comunali non si possono usare – commenta il giovane candidato -. Per rispetto della normativa abbiamo fatto la segnalazione alla Prefettura e all’Agcom e mandato la registrazione video di quello spot elettorale per trasparenza verso i cittadini, attendiamo risposte».

Per Mariotto si è trattato di una “svista” commessa senza mala fede. Con un post pubblico la lista Monvalle Fare Futuro ha spiegato: “Per un mero errore materiale è presente lo stemma del comune di Monvalle in un breve video pubblicato domenica 19 maggio sulle nostre pagine social. A seguito di segnalazione, il video è stato immediatamente rimosso questa mattina, 20 maggio”.

