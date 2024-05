Per le vie della città e sugli smartphone, a Cassano Magnago la caccia al tesoro “DramaGame”

Sabato 1 giugno a Cassano Magnago è il momento della caccia al tesoro DramaGame, il gioco urbano che mette il patrimonio della città al centro della scena. La caccia al tesoro – organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale di Gallarate – unirà digitale e analogico: enigmi avvincenti, prove stimolanti, sfidando le altre squadre a colpi di astuzia e risate. (la foto d’archivio)

Quale modo migliore per scoprire la città se non giocando? Enigmi, indovinelli e prove per scoprire il quartiere che non ti aspetti. Il DramaGame è un gioco urbano in cui il patrimonio della città è il vero protagonista. Non la solita caccia al tesoro, ma un gioco che unisce digitale e analogico, enigmi da risolvere e prove da superare, in una sfida a squadre a colpi di astuzia e risate, in cui non vince chi arriva prima ma chi fa più punti. Cercavi un’attività divertente ed educativa? Con DramaGame puoi smettere di cercare, e iniziare a giocare.

Il DramaGame è disponibile per squadre da 2 a 8 partecipanti. Per giocare non serve conoscere i luoghi in anticipo: bastano una connessione internet, un telefono carico, spirito di squadra e voglia di divertirsi. Non ci sono app da scaricare, l’intero gioco è svolto su un sito dedicato accessibile da qualsiasi smartphone. Gli enigmi e le prove sono adatti per adulti e ultra 14enni (per i minori di 14 anni, è necessario l’accompagnamento degli adulti).

L’evento, dedicato agli adulti e ai ragazzi dai 14 anni in su, si terrà a Cassano Magnago, con ritrovo presso il Municipio in via Volta 4, sabato 1° giugno 2024 alle 14.30. Durata: 3 ore circa.

Per informazioni e iscrizioni potete cliccare qui.

Dramagame è il sesto di nove appuntamenti del ciclo di incontri La partecipazione è il tesoro, realizzato all’interno del progetto “LINK INSUBRIA: Rete Contro l’Azzardo”, finanziato da Regione Lombardia – ATS Insubria, capofila A.S.C.I. – Azienda Sociale Comuni Insieme, partner Azienda Speciale Consortile Galliano.