Per difendere il territorio dagli effetti dei cambiamenti climatici serve una stampa libera

Garanzie per i giornalisti locali perchè possano raccontare gli impatti locali dei cambiamenti climatici. È quanto è stato chiesto dalle relatrici del Congresso sugli enti locali e regionali (parte del Consiglio d’Europa), Cecilia Dalman Eek (Svezia) e Mélanie Lepoultier (Francia) in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa.

«Le crisi globali che affrontiamo oggi evidenziano l’importanza di una copertura completa e accurata da parte di media indipendenti a tutti i livelli, al fine di garantire il diritto dei cittadini a essere informati. Il cambiamento climatico può essere un fenomeno globale, ma i suoi effetti si fanno sentire innanzitutto nelle nostre comunità, a livello locale e regionale. Gli incendi boschivi distruggono le riserve naturali regionali, le tempeste di pioggia allagano le strade delle nostre città e l’innalzamento del livello del mare minaccia di invadere le comunità costiere. L’impatto locale del cambiamento climatico deve essere riportato dalla stampa» hanno dichiarato ricordando come questi eventi naturali impattino in modo consistente sulla vita dei cittadini.

La stampa, secondo le due relatrici, deve spiegare cosa stanno facendo le autorità locali e regionali per affrontare la sfida perchè solo cittadini consapevoli potranno lavorare proficuamente in favore di un’azione a salvaguardia del clima.

Il ruolo della stampa locale, dunque, deve essere sostenuto per garantire la completa copertura degli impatti locali dei cambiamenti climatici: «Chiediamo ai rappresentanti eletti a livello locale e regionale di garantire che i giornalisti locali possano svolgere il loro lavoro in modo sicuro e indipendente, di informarli sulle misure adottate dalla loro località per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e di dare loro accesso alle informazioni necessarie per informare i loro concittadini. La stampa e la politica, lavorando insieme a livello locale, sono essenziali per garantire un futuro sostenibile alle comunità europee».