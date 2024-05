Per i 50 anni della Federazione italiana scuole materne a Roma anche la delegazione varesina

Per festeggiare i 50 anni della Fism, Federazione italiana scuole materne, a Roma ci sono 1200 rappresentanti delle scuole materne di ispirazione cattolica che rappresenta più di un terzo delle scuole materne italiane. Per Varese sono presenti la presidente Barbara Rossi, il vicepresidente Franco Vasconi, il consulente del lavoro Sandro Di Gregorio e un nutrito gruppo di presidenti ed insegnanti di scuole materne.

“Prendiamo il largo” è lo slogan scelto dalla Fism per il suo 50° di fondazione (1974-2024) che avrà il momento clou con il convegno nazionale “Prima i bambini: ieri, oggi e domani”, in programma il 18 maggio a Roma, all’Auditorium della Conciliazione, e che vedrà la partecipazione di oltre 1.200 rappresentanti del mondo Fism (gestori, insegnanti, educatrici e genitori), oltre a studiosi e autorità civili e religiose.