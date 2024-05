Per la festa della mamma regala benessere e salute al Poliambulatorio Centro Your Self Life

Con l’arrivo della festa della mamma il 12 maggio 2024, il Poliambulatorio Your Self Life, di Varese, si prepara a omaggiare tutte le madri con una serie di promozioni mirate e innovative. Queste offerte sono progettate per sottolineare l’importanza della figura materna non solo nel contesto familiare, ma anche nella società contemporanea.

La madre riveste un ruolo cruciale nella società e all’interno dei nuclei familiari. Il suo amore materno costituisce il fondamento dell’identità e dello sviluppo psicofisico dei bambini. Il ruolo materno non solo influisce sulla formazione dell’identità dei figli, ma anche sul loro benessere a lungo termine, incidendo sulla personalità, la socialità e la salute psicofisica.

Il Poliambulatorio Your Self Life si impegna a considerare attentamente le esigenze e i bisogni psicofisici di ogni individuo, adottando un approccio olistico. Riconosciamo che lo stato di salute di una persona è influenzato non solo da fattori fisici, ma anche da quelli mentali ed emotivi.

In occasione della festa della mamma, ci sono una serie di promozioni per celebrare e ringraziare le madri per il loro impegno e la loro dedizione.

Fisioterapia per il benessere

Le sfide quotidiane della genitorialità possono causare tensioni muscolari, soprattutto a livello cervicale, delle spalle e della schiena. Si offre alle mamme una sessione di fisioterapia personalizzata per alleviare queste tensioni e riequilibrare la postura.

Regalate o regalatevi un momento di puro relax e comfort per vivere appieno il vostro benessere.

Offerta speciale di 49 euro per 1 seduta oppure pacchetto da 3 sedute disponibile al prezzo di 139 euro.

Esperienza Stanza Multisensoriale

Regalate alle mamme un’esperienza preziosa di autostima e benessere. Un coupon speciale per una seduta oppure pacchetto da 3 sedute, durante le quali le mamme potranno esplorare il proprio mondo emotivo e trovare l’equilibrio tra mente e corpo all’interno della Stanza Multisensoriale. Questa esperienza è guidata da un esperto psicologo, che utilizza aromaterapia, musicoterapia e oggetti proiettivi multisensoriali.

Regalate o regalatevi un’esperienza indimenticabile di autoscoperta e riflessione.

Offerta speciale di 49 euro per 1 seduta oppure pacchetto da 3 sedute disponibile al prezzo di 139 euro.

La Festa della Mamma diventa così un’occasione speciale per riflettere sull’importanza di prendersi cura di sé stessi, non solo per il proprio bene, ma anche per il benessere della propria famiglia. Una madre che riesce a ritrovare il proprio equilibrio non solo trasmette amore e sostegno alla sua famiglia, ma diventa anche un modello di autenticità e resilienza per i propri cari.

Ricordiamoci quindi di dedicare del tempo ogni giorno per nutrire sia il nostro corpo che la nostra mente, perché solo attraverso un equilibrio armonioso possiamo affrontare le sfide della vita con forza e serenità.