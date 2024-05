Piccinelli Comolli: più di cento anni di emozioni alla materna di Bosto raccontati da una mamma

C’è una scuola dell’infanzia nel cuore di Varese che da più di cento anni fa vivere meravigliose avventure ai suoi alunni. Il suo nome è Piccinelli Comolli e tra i suoi corridoi sono passata anche io quando ero bambina.

Quante emozioni ho rivissuto quando è stato il turno di mio figlio! Almeno cinque generazioni della mia famiglia sono transitate da quelle aule, piene di amore e di storia. In quelle stesse aule sono state scritte e si sono intrecciate le vicende di tante famiglie di Bosto, esattamente come la storia della mia famiglia.

Anche oggi sui banchi della Piccinelli Comolli si vivono storie magiche, grazie al prezioso contributo delle maestre e di tutto il personale che accompagna i nostri bimbi in un viaggio senza tempo. Un percorso che comincia nella sezione primavera e che poi prosegue nei tre anni successivi.

Ma continuiamo a parlare di emozioni, perché l’ultimo fine settimana di maggio è tradizionalmente dedicato alla recita di fine anno e alla consegna dei diplomi ai bambini “grandoni”, che lasciano la scuola dell’infanzia. Non credo che con le parole si possa spiegare quello che prova una mamma di un

bimbo dell’ultimo anno: la consapevolezza che l’avventura sta giungendo al termine avvolge grandi e piccini in un gomitolo di emozioni da districare.

I bambini si esibiscono in un vero e proprio spettacolo teatrale, frutto di mesi di preparazione con degli insegnanti dedicati, Noemi e Giorgio. Quanto impegno, quanta dedizione. E quante lacrime di gioia nel vedere i bimbi che spiccano il volo!

Elefanti, coccodrilli, ghepardi e leoni in miniatura si alternano sul palco in una giungla colorata di balli e canzoni. Sulla scena prende vita un racconto commovente di inclusione e di amicizia, la conclusione perfetta di un percorso sorprendente!

Buon viaggio bimbi! E grazie a tutte le docenti, grazie a tutto il personale scolastico, alle rappresentanti di classe, al cuoco Benito, alla coordinatrice Cristina, che era la mia maestra, a Teresa in segreteria, al presidente Lucio e all’associazione genitori. Una famiglia straordinaria!

Grazie per questa avventura, grazie per questo bellissimo viaggio.

Un viaggio che va avanti da generazioni, un viaggio che si chiama Piccinelli Comolli.

Una mamma della Piccinelli Comolli