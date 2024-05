Piccione incastrato in un camino a Venegono Inferiore: salvato dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, a Venegono Superiore, si è verificato un evento alquanto insolito che ha visto protagonisti i vigili del fuoco del distretto di Tradate e… un piccione.

Alle 17 infatti, le squadre di soccorso sono state allertate per una situazione di emergenza piuttosto singolare: un piccione era rimasto incastrato nella canna fumaria di un’abitazione privata. L’operazione di soccorso si è rivelata più complicata del previsto. Il volatile, probabilmente spaventato e disorientato, aveva trovato rifugio all’interno della canna fumaria, un luogo pericoloso e poco accessibile. I vigili del fuoco hanno dovuto impiegare strumenti specifici e tecniche di salvataggio delicate per non arrecare ulteriore stress o danno all’animale.

Dopo un’intervento meticoloso e la collaborazione di tutta la squadra intervenuta, il piccione è stato estratto illeso. Una volta assicuratosi che il piccione non avesse subito ferite, è stato possibile quindi rilasciare l’uccello in libertà. Un lieto fine che ha portato sollievo non solo al piccione, ma anche ai residenti dell’abitazione e agli stessi soccorritori, felici di vedere il volatile volare via senza alcun apparente trauma.