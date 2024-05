Piede d’Oro: Marcolli imprendibile a Malgesso, Turriziani-Gussoni fanno festa insieme

Una conferma e una doppia novità, in casa “Piede d’Oro”, nella “Corri con Lidio” disputata domenica 19 maggio a Malgesso con partenza e arrivo al “Parco Din Don” e organizzazione curata dai 7Laghi Runners.

La conferma è quella di Simone Marcolli che porta così a sei il numero di vittorie consecutive nel circuito podistico varesotto in questo 2024; la novità doppia invece ha i volti di Paola Turriziani e Sabrina Gussoni, vincitrici ex aequo in campo femminile in quella che è la loro prima vittoria dell’anno.

Marcolli (Atletica Varese) ha vinto con ampio margine anche sul percorso disegnato sulle strade di Bardello con Malgesso e Bregano: 29.50 il tempo del vincitore, 32.18 quello di Simone Carlo Prina (Arsaghese) che ha preceduto di 8″ Fernando Coltro (Valbossa) su un podio meritato. A seguire Salah Argoub (Gavirate) in volata su Matteo Parnisari (Arsaghese); sesto Guido Bevilacqua (Campus Varese) davanti a Fabio Rigamonti dell’Atletica Verbano.

In campo femminile come detto vittoria condivisa tra due compagne di squadra: dopo diversi piazzamenti, Paola Turriziani e Sabrina Gussoni regalano il successo alla Runner Varese concludendo la gara appaiate in 39.06 con un margine di sicurezza su Elisabetta De Zulian (Arcisate, 39.29). A seguire nell’ordine Antonella Panza (Whirlpool), Cinzia Lischetti (Arsaghese), Christelle Campi (Malnate) e Liliana Toniolo (7 Laghi).

La corsa di Malgesso, dedicata alla memoria di Lidio Bertoncello, ha visto al via circa 300 iscritti con 130 podisti che aderiscono al “Piede d’Oro”. La gara è stata baciata dal sole dopo diversi giorni di maltempo (che era stato anche il motivo del rinvio dal mese di marzo a quello di maggio): Marcolli e gli altri hanno gareggiato sulla distanza degli 8,7 chilometri con un taglio rispetto al previsto proprio a causa delle piogge che hanno segnato il tracciato. Il percorso breve misurava 3,8 chilometri e il minigiro 500 metri.