Diluvio sul Varesotto: allagamenti e blackout, notte di lavoro per i vigili del fuoco

Piogge intense e incessanti: è stata una notte di lavoro per i Vigili del Fuoco quella tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio a causa delle precipitazioni annunciate con una allerta della Protezione Civile.

Galleria fotografica Pioggia intensa sul Varesotto, notte di lavoro per i vigili del fuoco 4 di 11

Nella notte sono state oltre quaranta le chiamate da tutto il Varesotto per situazioni di pericolo. Le piogge, intensissime, hanno causato moltissimi allagamenti, soprattutto a cantine o locali al primo piano nelle abitazioni private e nei sottopassaggi stradali.

È stato chiuso per allagamento il sottopasso a Casorate Sempione ma anche Gallarate in via del Lavoro nel quartiere Cascinetta (foto di copertina). Ma anche altre strade sono risultate particolarmente allagate. Come il curvone nel tratto fra Solbiate e Castronno sull’A8. Sempre a Gallarate chiuse via del Lavoro e via Sorgiorile per esondazione del torrente Sorgiorile, piccolo corso d’acqua di solito completamente in secca ma che si gonfia immediatamente con gli accumuli da collina di Crenna

Diversi gli smottamenti con conseguenti modifiche alla viabilità, come alle grotte di Valganna con interessamento parziale della sede stradale con intervento di Anas che ha momentaneamente istituito un senso unico alternato sulla SS 233. Altro piccolo smottamento di terreno con interessamento della ivia Torquato Tasso in località Cartabbia nel Comune di Varese con strada chiusa momentaneamente al traffico in attesa del ripristino da parte del Comune.

A Gavirate, sulla provinciale del lago si segnala l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere piante cadute e grossi rami trascinati dall’acqua e dal fiume Tinella ma ci sono numerosi rallentamenti anche in altri punti della provinciale come a Groppello dove l’allagamento della sede stradale ha costretto ad istituire un senso unico alternato.

Intorno alle 6:30, un albero è caduto sulla statale a Cocquio Trevisago, subito dopo la rotonda di Gavirate in direzione Laveno. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere l’albero e ripristinare la viabilità.

A Vergiate blackout con strada allagata con quattro abitazioni coinvolte: sul posto i Vigili del Fuoco di Tradate e Somma, con sei motopompe, che aspirano circa 6 mila litri al minuto. Sul posto presente l’assessore ai Lavori pubblici del comune.

In tutti gli interventi non si lamentano danni a persone e sono state effettuate le comunicazioni agli Entii di compresenza .

Almeno una trentina gli interventi ancora in attesa nella prima mattina di mercoledì 15 maggio. E per la giornata di oggi la pioggia non si ferma, previste ancora piogge intense.