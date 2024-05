Più Solbiate vuole finire il lavoro iniziato e punta su giovani ed esperti

La lista Più Solbiate si presenta alle elezioni comunali con la forza di chi ha una propria visione del paese, già avviata in questi difficili cinque anni di amministrazione comunale.

Il candidato sindaco Lucio Ghioldi ha aperto la sua presentazione vedendo il coordinamento della lista a Pamela Bianchi, consigliere uscente: “Vogliamo dare continuità all’attuale gestione completando i progetti avviati” – ha detto la nuova coordinatrice.

In lista ci sono persone nuove, tanti giovani portati dall’indimenticata Elena Mendicino tra i quali la 24enne Giada Martucci che potrebbe diventare l’assessore più giovane della storia del paese.

Sviluppo sostenibile, miglioramento della qualità della vita, valorizzazione del contesto sociale e culturale sono i fari di Più Solbiate che ha solo aggiunto “sempre” alle parole d’ordine di cinque anni fa: “Le stesse che avevamo, più verde, più giovane, piu sicura” – ha aggiunto Pamela Bianchi.

Lucio Ghioldi è stato scelto in segno di novità e continuità in un comune in cui cresce la fragilità del tessuto sociale. Importante anche la componente femminile.

Ghioldi ha assicurato che tutti gli assessori attuali rimarranno o come consiglieri o ancora come assessori: “Mai avuto un problema di persone in Più Solbiate. Cometti e Saporiti (arrivati insieme a conferenza iniziata, ndr) avranno ancora un ruolo nella squadra” – ha assicurato Ghioldi.

Per quanto riguarda il programma il candidato sindaco non vuole svelare troppo e invita i cittadini alla presentazione pubblica di giovedì 16 maggio,ore 21.

Ghioldi si concentra prevalentemente sui progetti avviati come il nuovo pgt che ha ridotto l’area dove sarà possibile costruire, il

passaggio dell’illuminazione pubblica ad una gestione che completerà il passaggio ai led “con importanti risparmi per le case comunali”.

Per il candidato sindaco e i suoi sarà importante “sostenere la spesa sociale perché sarà ancora un punto fondamentale”. Poi ha sottolineato l’accesso a molti bandi, al rifacimento completo del centro socio-culturale e la russificazione energetica completa della piscina. Da capire con quale modalità.

Immancabile la domanda sulla lista di Alex Dolcetto che contenderà la vittoria alle elezioni: “Per noi non cambia molto. Andiamo avanti per la nostra strada con la forza della nostra visione” – rispondono da Più Solbiate.

Ghioldi ci ha tenuto a ringraziare particolarmente la squadra uscente è un grazie particolare ad Annamaria Panariello, assessore al bilancio che lascia conti specchiati: “Grazie al suo lavoro la parte corrente ha chiuso senza dove ricorrere ad entrate straordinarie”.

Ghioldi ha spiegato la filosofia di Più Solbiate per scegliere i candidati perché il Comune ha solo 16 dipendenti: “Serve tempo e impegno da parte di chi si candida. Abbiamo un problema di dipendenti e di dirigenti, quindi gli assessori spesso devono fare anche le veci dei dirigenti che mancano. Abbiamo tre concorsi in atto per assumere: uno all’anagrafe e due all’ufficio tecnico. Un quarto per la ragioneria è in arrivo.

Speriamo che qualche giovane si faccia avanti perché sembra che il posto in comune non interessi più”.

Infine il sindaco uscente Saporiti e l’assessore Fiorella Cometti hanno annunciato importanti inaugurazioni nei prossimi giorni: “Sono pronti due grandi parchi già aperti alla cittadinanza e la consegna degli orti urbani”.

Candidato Sindaco: Lucio Giuseppe Ghioldi

Candidati Consiglieri: Alessandra Borsani, Lorenzo Brogin, Stefano Gianfrancesco Catone, Adriana Colombo, Giuseppe Leo,

Renzo Mantegazza, Giada Martucci, Ottavio Monfrini, Annamaria Panariello, Andrea Pizzolante, Sonia Tisano, Letizia Valerio.