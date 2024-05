“PMI tra competitività e sostenibilità”: conferenza all’Università dell’Insubria con Consob e Confindustria

«Le Pmi tra competitività e sostenibilità» è il titolo della conferenza aperta al pubblico in programma giovedì 30 maggio alle ore 10 all’Università dell’Insubria, nell’aula magna del Chiostro di Sant’Abbondio a Como, organizzata dall’Ateneo in collaborazione con Consob e Confindustria Como.

L’iniziativa mira a fornire non solo informazioni sulla recentissima evoluzione della regolamentazione in tema di accesso al mercato dei capitali e di rendicontazione sostenibile, ma anche spunti di riflessione sulle modalità operative con le quali le piccole e medie imprese (Pmi) possono affrontare il processo di transizione sostenibile richiesto a livello nazionale ed europeo.

L’incontro sarà aperto dagli interventi di saluto di: Maria Pierro, direttrice del Dipartimento di eccellenza di Economia, Francesca Ruggieri, direttrice del Dipartimento di Diritto economia e culture, Paola Deriu, responsabile della Divisione studi della Consob, e Marcella Panzeri, consigliere incaricato per l’Area economia d’impresa di Confindustria Como.

Gli interventi saranno coordinati da Rossella Locatelli, Università dell’Insubria, e affidati a prestigiosi relatori. Dario Montesanto, Ufficio regolamentazione Consob, illustrerà le misure adottate per agevolare l’accesso ai mercati finanziari per le Pmi e le condizioni per il reperimento di risorse finanziarie, mentre Andrea Giannini, senior advisor Consob e membro della European Financial Reporting Advisory Group, Efrag, affronterà il tema delle informazioni di sostenibilità richieste dalla normativa alle Pmi non quotate e farà il punto sugli standard di rendicontazione definiti in sede Efrag.

PierMario Barzaghi, partner Kpmg e membro di Efrag Sr Teg, declinerà le problematiche e le possibili soluzioni a disposizione delle PMI nello sviluppo dei processi di rendicontazione sostenibile, mentre Alessandro Gorla e Stefano Angelini, Cerved Rating Agency, evidenzieranno l’importanza del rating per le Pmi interessate all’accesso ai mercati dei capitali. Infine, Francesco Pizzagalli, vicepresidente vicario di Confindustria Como con delega alla Sostenibilità, illustrerà l’esperienza maturata da Confindustria Como a supporto delle Pmi.

Il dibattito conclusivo sarà moderato da Cristiana Schena, Dipartimento di Economia dell’Insubria, e offrirà l’occasione per coinvolgere imprenditori comaschi e operatori di settore interessati a discutere le problematiche e le opportunità dischiuse dalle tematiche evidenziate nel corso della conferenza, alla luce delle esperienze operative che sperimentano nell’attuale scenario di mercato e delle modalità con cui stanno approcciando il processo di transizione verso un modello di sviluppo economico sostenibile.

La conferenza è aperta al pubblico e l’accesso è gratuito, previa iscrizione al seguente LINK

Il programma dettagliato è disponibile sul sito Consob al seguente LINK