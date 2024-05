Pogacar scatenato a Oropa: vince da solo ed è in maglia rosa

Battuto sabato a Torino, in una volata a tre dall’ecuadoriano Narvaez, Tadej Pogacar si prende la rivincita nella seconda tappa del Giro d’Italia. E che rivincita: lo sloveno, grande favorito della corsa rosa, conquista in solitaria la frazione con arrivo al Santuario di Oropa (sopra Biella) dedicata al ricordo di Marco Pantani che su quella salita fece una delle sue imprese più belle. (foto: Giro d’Italia)

Imprendibile, il capitano della UAE Team Emirates, accompagnato dai compagni di squadra, prima per rientrare in gruppo in seguito a una caduta causata da una foratura, poi sulla salita finale. A quel punto però è stato lui – come sempre – in grado di piazzare l’allungo decisivo sul tratto più duro e a staccare tutti gli altri uomini di classifica.

Al traguardo Pogacar è arrivato da solo con 27″ su Dani Martinez (Bora), Geraint Thomas (Ineos), Lorenzo Fortunato (Astana) e Florian Lipowitz (Bora). Subito dietro gli altri corridori che curano la generale, anche se Fortunato – ex Eolo-Kometa – era l’unico italiano presente nel drappello di testa. Sfortunato invece Antonio Tiberi che ha forato e ha speso molte energie per rimontare, pagando poi lo sforzo negli ultimi chilometri.

In questo particolare inizio di Giro – subito due tappe difficili – Pogacar ha già la maglia rosa con 45″ di vantaggio su Thomas e Martinez, 54″ su Uijdtebroeks e Rubio, 1’05” su Fortunato e 1’09 su Juanpe Lopez. Lunedì altra tappa piemontese con la Novara-Fossano che nel finale ha un percorso che può sparigliare le carte.