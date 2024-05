Polo Civico e Culturale di Malnate, lavori in partenza entro l’estate

Il cantiere del Polo Civico partirà entro l’estate: ormai è una certezza, visto che lunedì 13 maggio è stata pubblicata all’albo pretorio del comune di Malnate la documentazione relativa all’aggiudicazione del bando, che è andato all’azienda Edil Europa srl di Torino. La gara è stata interamente gestita dalla SUA, Stazione Unica Appaltante di Varese.

Un progetto che secondo l’amministrazione vuole essere un punto di riferimento, prima ancora che una struttura, un cuore pulsante che possa mettere in circolo le energie della città:“L’anima del ‘Polo’ c’è già – dice Irene Bellifemine, la sindaca in corsa per la riconferma – e sono i malnatesi”.

“Sarà un esempio di progettazione davvero condivisa – spiega la prima cittadina – perché sarà una realtà nata da una raccolta di idee che ha coinvolto tutti gli stakeholder che ne faranno parte”. Il progetto ha coinvolto associazioni, cittadini attivi, anziani, giovani: “tutti hanno espresso i loro bisogni e desideri, che stanno trovando sintesi in quella che, spiega la sindaca, “sarà una vera e propria Piazza del Sapere, come descritte nell’omonimo libro di Antonella Agnoli: ci saranno spazi dedicati alla socializzazione e al confronto, aule studio, angoli relax per leggere o confrontarsi, sale polivalenti per corsi di tanti tipi, uno spazio per spettacoli e conferenze, oltre che, ovviamente, una Biblioteca degna di una città come Malnate: ci sarà più spazio per i libri, oltre che per i lettori, e al piano terra troverà posto anche un ufficio per il sistema bibliotecario Valle dei Mulini”. Non solo: gli spazi esterni saranno progettati come una naturale prosecuzione di piazza delle Tessitrici, ampliando e completando quello che già oggi è un centro civico e vitale della città”.

“Ai piani superiori ci sarà spazio anche per gli uffici dei Servizi Educativi e culturali – continua Bellifemine – e per quelli della Città dei Bambini: anche per questo abbiamo individuato l’area ex-Alberio, a fianco del municipio: completeremo così il cuore culturale e civico di Malnate, dove la comunità potrà crescere, progettare, realizzarsi. Le piazze virtuali sono ormai imprescindibili, ma c’è ancora bisogno degli spazi fisici, dove incontrarsi e parlarsi senza mediazioni tecnologiche. Il Polo Civico e Culturale è in partenza, e sarà proprio questo”.

In primo piano anche l’aspetto di sostenibilità ambientale, con elevati standard di ottimizzazione delle prestazioni energetiche, oltre al fatto che non si tratta di una cementificazione imposta su un’area “vergine”, ma la riqualificazione di spazi ad oggi completamente cementificati che porteranno anche nuovi spazi verdi in centro città, “senza perdere parcheggi – puntualizza Bellifemine – perché sono previsti nell’interrato”.

“Il nostro ringraziamento come amministratori – puntualizza l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Albrigi – va al personale comunale, che ha contribuito in maniera essenziale e con uno sforzo senza precedenti per renderne possibile la realizzazione”.