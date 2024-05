Porto Ceresio fa il pieno di bellezza con la 26esima edizione di Lago d’Arte

Una splendida giornata di sole ha illuminato domenica la 26esima edizione di Lago d’Arte. Alla manifestazione – una grande mostra collettiva a cielo allestita sul lungolago di Porto Ceresio con centinaia di opere pittoriche, sculture e fotografie – hanno partecipato quest’anno oltre 120 artisti della provincia di Varese.

Nata negli anni Novanta e organizzata dalla Biblioteca comunale, anche quest’anno l’iniziativa ha previsto un concorso a cui hanno partecipato 92 espositori. Tra questi sono stati proclamati tre vincitori, uno per ogni sezione, che come premio apriranno nel 2025 la 20esima stagione ceresina di mostre, nella sala di Piazzale Luraschi recentemente ammodernata.

I tre vincitori sono: Massimo Frisenda, per la categoria Pittura; Massimo D’Apice per la categoria Fotografia e Giuseppe Musso per la categoria Scultura.

I tre vincitori del concorso di Lago d’Arte 2024 con il sindaco Marco Prestifilippo