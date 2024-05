Prende forma l’edizione 2024 di “Varese ti mette in moto”

Per la quarta volta, tra il 15 e il 16 giugno, va in scena all’ippodromo delle Bettole la rassegna creata dai motociclisti per i motociclisti

È ormai un appuntamento classico, tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate varesina. “Varese ti mette in moto” torna anche nel 2024 nel fine settimana tra sabato 15 e domenica 16 giugno, di nuovo nella cornice dell’ippodromo delle Bettole che consente di avere grandi spazi a disposizione per “sfogare” la passione per le due ruote a motore.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è organizzato di concerto dal comitato “Varese Terra di Moto” (nato per “coalizzare” le tante eccellenze del comparto che hanno sede in provincia e per diffondere la cultura motociclistica) insieme all’Asd Varesina Motoclub Ditraverso.

La formula è quella degli anni precedenti, una manifestazione “dei motociclisti per i motociclisti”: all’interno dell’ippodromo troveranno infatti posto sia una serie di mostre ed esposizioni statiche (con gli stand di alcune Case produttrici), sia numerose prove pratiche, test ride ed eventi spettacolari (dalle maxienduro alle supermoto al flat track e tanto altro…) tutti legati alle motociclette. Non mancherà la possibilità, per bambini e adulti, di effettuare scuole di guida e pilotaggio.

Chi sceglierà di partecipare alla parte “pratica” e ludica dovrà presentarsi con un abbigliamento adeguato. I cancelli dell’ippodromo saranno aperti sabato 15 tra le 14 e le 23 e domenica 16 tra le 10 e le 18,30; l’ingresso è libero per tutti.