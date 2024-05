“Primo Passo”, apre a Busto Arsizio lo sportello di ascolto della Comunità Marco Riva

È un nuovo capitolo nel sostegno alle famiglie colpite dalla problematica delle dipendenze quello che si aprirà a Busto Arsizio grazie all’impegno della Comunità terapeutica Marco Riva e dalla Caritas Parrocchiale.

Il nuovo sportello di ascolto “Il Primo Passo”, ha aperto grazie all’impulso dell’istituzione fondata da don Lolo (oggi diretta da Gianfranco Zilioli) e al supporto della Caritas Parrocchiale della Parrocchia San Giovanni Battista, si pone come un punto di riferimento vitale per le famiglie in difficoltà a causa delle dipendenze.

L’apertura dello sportello al pubblico è prevista per l’11 maggio, e si troverà in via Pozzi 7, nei locali della Caritas. Questo centro di ascolto vuole offrire un ambiente sicuro e riservato dove i familiari di persone con dipendenze possono ricevere accoglienza, ascolto e orientamento. Gli incontri si terranno ogni sabato mattina, dalle 9:30 alle 12:30, e per facilitare l’accesso, il centro offre la possibilità di prenotare appuntamenti via WhatsApp (3517353023) o e-mail (ilprimopassobusto@gmail.com).

Le famiglie sono duramente coinvolte dai problemi di tossicodipendenza che colpiscono un componente e per questo i volontari e gli operatori del “Primo Passo” non solo offrono un ascolto attento, ma guidano anche le famiglie verso i servizi territoriali adeguati per la diagnosi e il trattamento delle dipendenze, oltre a promuovere la collaborazione con enti e associazioni di supporto.

Gli obiettivi di questo sportello includono l’accoglienza, l’ascolto attivo, l’informazione e la collaborazione con professionisti del settore per costruire una rete solida di supporto. Inoltre, l’ambizione è quella di crescere nella prossimità di un servizio di sostegno e di risposte concrete per le famiglie, promuovendo iniziative di divulgazione e prevenzione.

Il servizio, completamente gratuito, rappresenta una risorsa preziosa per Busto Arsizio, promettendo di essere un faro di speranza e aiuto per molti cittadini nel loro percorso verso un ritorno ad una vita libera da droghe e alcol.