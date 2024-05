Pronto il nuovo libro di Andrea Marangon e Luca Oliveri “Undici miglia e mezzo”. Davide e Samuel tornano con una nuova avventura e un nuovo viaggio sull’isola di Kauai, la più antica delle isole hawaiane.

Tra incontri fortuiti, amori e una comunità che fin dagli anni ’70 ha trovato casa in quello splendido luogo, la magia attende coloro che si avventurano lungo le undici miglia e mezzo del sentiero, il Kalalau Trail, per raggiungere l’autentico Giardino dell’Eden e la spiaggia più bella del mondo.

«Io e Andrea abbiamo scoperto infatti il Kalalau Trail nel 2017 durante il nostro primo viaggio alle Hawaii, innamorandocene. Oggi, dopo averlo percorso interamente più volte possiamo affermare che quando si arriva in spiaggia ci si ritrova davanti ad uno dei paesaggi più perfetti della terra e la sensazione immediata è la pura e semplice percezione di essere avvolti e abbracciati dalla natura, dalle creste delle montagne, con le onde ruggenti dell’Oceano Pacifico alla propria destra incuneandosi lungo l’ultimo mezzo miglio del sentiero tra piante di ogni specie che un essere umano possa immaginare – spiegano Andrea Marangon e Luca Oliveri -. In “Undici miglia e mezzo” edito da Do It Human, con prefazione di John Wehrheim, il fotografo che negli anni ’70 visse per un po’ in quella comunità da cui siamo stati ispirati e che abbiamo deciso di raccontare e far rivivere in qualche modo nel romanzo, siamo partiti dalla nostra esperienza personale di viaggiatori e avventurieri per raggiungere quel paradiso».

La narrazione viaggia infatti su due piani temporali: il presente di Davide e Samuel che lungo il sentiero, uscendo dalla propria zona di confort, ritrovano un intimo contatto con la natura e le persone che incontrano e il passato della comunità, popolato da una coralità di personaggi.

Sinossi:

Sull’isola di Kauai, la più antica delle isole hawaiane, la spiaggia più preziosa al mondo è accessibile solo attraverso un sentiero tanto suggestivo quanto pericoloso. Un luogo carico di storia e fascino che attira i sogni di Davide e Samuel, il cui viaggio si intreccia con personaggi e vicende del passato. Dai tumultuosi anni Settanta, che hanno fatto nascere incontri fortuiti, amori, amicizie e una comunità che di quella terra ha fatto la propria casa, fino al presente. Quella spiaggia, infatti, ha accolto negli anni molte persone, come Junior e Grace, specchi nel passato di Davide e Samuel, come Lanikai e Giudy, i più grandi sostenitori della comunità, o come la saggia nonna Rosemary, cantastorie e custode del significato ancestrale della parola “Ohana” e l’affascinante ed enigmatico Brandon Scott. Il coro dei personaggi sperimenta la complessità umana e la magnificenza della natura, che diventa simulacro e palcoscenico inconsapevole, nel quale recitano la vita secondo un copione non scritto, accettando così il pegno da pagare per poter vivere nel “Giardino dell’Eden”. Dopotutto, è sufficiente avventurarsi lungo le undici miglia e mezzo del sentiero fino alla spiaggia per trovare la magia.

Biografia:

Luca Oliveri e Andrea Marangon sono viaggiatori, fotografi e autori. Curano un blog e condividono sui social i luoghi visitati, gli incontri e le esperienze vissute. Dopo L’isola delle scale proibite, questo è il loro secondo romanzo, ispirato da una storia vera e da uno dei loro viaggi più epici.

