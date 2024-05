Proseguono i lavori nel cantiere dell’ex camiceria di Ispra. Il nuovo Tigros aprirà il 5 giugno

Sono in dirittura d’arrivo i lavori per la costruzione del nuovo supermercato e del parcheggio nel cantiere della Ex camiceria di via Fermi, a poca distanza dal centro di Ispra. In questa prima fase dell’intervento, che ha permesso la riqualificazione della fabbrica abbandonata da tempo e la bonifica dell’intera area industriale, si avrà l’apertura del nuovo punto vendita della catena Tigros, in programma il 5 giugno.

Il progetto di riqualificazione avviato grazie alla programmazione e alla collaborazione tra privati e amministrazione comunale, vedrà anche la realizzazione di una serie di opere compensative tra le quali la costruzione di una nuova palestra comunale nei pressi del campo sportivo all’incrocio tra via Giovanni Bosco e via Carlo Besana. L’importante passato industriale dell’area è oggi testimoniato dalla presenza della vecchia ciminiera messa in sicurezza e restaurata. I dettagli del progetto