Prospettive sulla giustizia: dialoghi con la magistratura a Busto Arsizio

Dopo il successo del vivace confronto tra Marco Travaglio e Stefano Zurlo, avvenuto lo scorso 27 aprile, l’Associazione Nazionale Magistrati (sottosezione di Busto Arsizio) propone un nuovo momento di apertura del mondo giudiziario ai cittadini per dialogare su un tema che riguarda tutti e soprattutto la vita democratica di un Paese.

Il prossimo 23 maggio (ore 21), nell’ambito del progetto nazionale “Dialoghi con la Magistratura” promosso dall’ANM, si terrà un incontro presso l’Aula Falcone e Borsellino del Palazzo di Giustizia di Busto Arsizio. L’evento, intitolato “Prospettive sulla Giustizia”, avrà come obiettivo principale quello di illustrare ai cittadini il funzionamento del processo penale e rispondere alle loro domande più comuni.

All’incontro parteciperanno rappresentanti del mondo della giustizia a Busto Arsizio a partire dai giudici Rossella Ferrazzi e Marco Montanari, il pubblico ministero Susanna Molteni, e l’avvocato Daniele Concetto Galati. Questi professionisti offriranno una panoramica dettagliata sul sistema giudiziario italiano, ponendo particolare attenzione all’autonomia e all’indipendenza dell’ordine giudiziario come previsto dalla Costituzione. Sarà anche un’occasione per riflettere sul ruolo della Magistratura nella società contemporanea e sulla capacità del sistema giudiziario di rispondere adeguatamente alle richieste di giustizia dei cittadini.

L’evento sarà videoregistrato per finalità culturali, e i partecipanti autorizzeranno l’utilizzo gratuito di foto e video per pubblicazioni online e diffusioni a mezzo stampa e televisione. Questa iniziativa rappresenterà un’importante opportunità per avvicinare il pubblico alle tematiche giuridiche, facilitando una migliore comprensione del funzionamento della giustizia e del suo impatto sulla vita quotidiana.

In un periodo caratterizzato da significative riforme del sistema giudiziario, incontri come questo saranno essenziali per promuovere la trasparenza e l’informazione, garantendo che i cittadini possano sentirsi parte attiva nel dialogo sulla giustizia e sulle sue evoluzioni.

Qui la videoregistrazione integrale del primo appuntamento