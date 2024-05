Protezione civile in allerta sulla fascia Pedemontana per forti temporali

È allerta gialla per la protezione civile regionale per temporali in arrivo sui quadranti settentrionali della Regione a partire dall’ora di pranzo di domenica, e che proseguirà fino alla mattinata di lunedì.

Dal pomeriggio di domenica 12/05 sono previsti rovesci o temporali sparsi sui rilievi, in particolare sulle Prealpi. Verso sera si attende un progressivo aumento della probabilità di temporali su Nord-Ovest, Prealpi orientali ed alta pianura occidentale (in misura minore anche sul resto della pianura occidentale ed Appennino), con fenomeni localmente intensi. Previsti venti da deboli a moderati nel pomeriggio, sui settori occidentali ventilazione in rinforzo dal tardo pomeriggio. Si segnala la probabilità di forti raffiche sui rilievi occidentali e sull’alta pianura occidentale verso sera.

Nella notte e primo mattino di lunedì 13/05 saranno ancora probabili rovesci o temporali sparsi su settori centro-occidentali e rilievi, anche di moderata o forte intensità, più persistenti su Prealpi occidentali ed Alpi centro-occidentali. Attenuazione e successiva pausa delle precipitazioni tra tarda mattina e primo pomeriggio. Dal tardo pomeriggio-sera saranno possibili nuovi rovesci o temporali, dapprima isolati su Appennino e bassa pianura, poi in possibile estensione al Nord-Ovest ed alla pianura occidentale. Attesi venti da deboli a moderati variabili, con rinforzi da Est al mattino sulla pianura orientale.

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattina di domani 13/05, con i nuovi scenari previsionali aggiornati, i codici colore di allertamento validi per la seconda parte della giornata.