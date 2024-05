“Quale Politica Ambientale per l’Europa?”, incontro a Busto Arsizio con Azione

Giovedì 23 maggio alle ore 18:15, a Villa Tovaglieri a Busto Arsizio, si terrà un incontro promosso da Azione su “Quale politica ambientale per l’Europa”. Durante l’evento sarà presentato il libro “Te lo do io il Green Deal” del professor Giuseppe Zollino, candidato di Azione alle Elezioni Europee.

Il Green Deal europeo, il piano di azione trentennale per la transizione ecologica e la lotta all’inquinamento, proposto dalla Commissione Europea nel dicembre 2019, ha suscitato discussioni per il suo approccio ideologico, che trascura la neutralità tecnologica. Questo principio permette di scegliere la tecnologia più adeguata per raggiungere gli obiettivi prefissati. Azione propone di riformare il Green Deal rivedendo numeri, tecnologie, scadenze e fonti di finanziamento, tenendo conto delle specifiche analisi di impatto per ogni Stato membro.

Azione intende anche rivedere il cronoprogramma per i veicoli a basse emissioni. Il divieto di vendita di auto a motore termico a partire dal 2035 non considera varie problematiche tecniche. Inoltre, Azione propone di rendere più flessibile la direttiva sulle Case Green, eliminando gli obiettivi minimi di prestazioni e dando priorità all’efficientamento energetico ottimale in funzione dei costi, evitando che i costi di ristrutturazione superino i risparmi in bolletta.

Al dibattito di Villa Tovaglieri interverranno Fabrizio Benzoni, deputato al Parlamento italiano e Segretario regionale lombardo di Azione, e Giuseppe Zollino, Professore di Tecnica ed Economia dell’Energia e di Impianti Nucleari all’Università di Padova e candidato alle Elezioni Europee per Azione. Il professor Zollino, autore di oltre 90 pubblicazioni sulle tecnologie e scenari energetici, presenterà il suo ultimo libro “Te lo do io il Green Deal!”, un contributo per un approccio sostenibile alla transizione energetica.

“Il tema della transizione ambientale ed energetica – ha sottolineato Franco Binaghi, segretario di Azione per la provincia di Varese – sarà uno dei temi principali del prossimo Parlamento europeo. Pensiamo che tutto l’attuale impianto del Green Deal debba essere riformato. Portare in Europa competenze come quella del professor Zollino rappresenta un grande vantaggio per il Paese”.

L’iniziativa è ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti.