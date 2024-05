Quasi 800 interventi dei vigili del fuoco in Lombardia, 93 in provincia di Varese

La situazione degli interventi dei Vigili del Fuoco legati al maltempo nella regione Lombardia continua a migliorare. Fino a questa mattina, giovedì 16 maggio, in Lombardia sono stati effettuati complessivamente 790 interventi di soccorso tecnico urgente, segnalando una netta diminuzione rispetto all’inizio dell’emergenza.

Intorno alle 9 erano in corso una decina di interventi nelle diverse zone della regione.

Il resoconto degli interventi effettuati nelle province lombarde:

Bergamo: 15 interventi

Brescia: 5 interventi

Como: 90 interventi

Cremona: 65 interventi

Lecco: 60 interventi

Lodi: 100 interventi

Monza: 104 interventi

Milano: 237 interventi

Mantova: 11 interventi

Pavia: 0 interventi

Sondrio: 10 interventi

Varese: 93 interventi

Nonostante i progressi, restano ancora alcune criticità nei comuni di Gessate e Bellinzago, dove i vigili del fuoco stanno operando con diverse unità per risolvere le emergenze in corso. Per coordinare le operazioni di soccorso, è presente un’Unità di Comando Locale sul posto.

Nel corso della notte, sono state evacuate quaranta persone, alcune delle quali hanno trovato ospitalità in strutture predisposte dai sindaci locali.