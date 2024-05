Quattordici tra medici e pediatri hanno scelto i territori dell’Asst Valle Olona che deve coprire 74 ambiti

Sono in tutto 14 i medici che si sono candidati a coprire gli ambiti carenti nella medicina territoriale dell’Asst Valle Olona. A fronte di una necessità di 74 carenze, le domande arrivate non sono sufficienti. L’esigenza sarà, dunque, quella di coprire il servizio sul territorio concordando un numero maggiore di assistiti per i medici operativi ( fino a 2000 pazienti) o attivando ambulatori temporanei.

All’azienda ospedaliera di Busto sono arrivate 12 domande ma una non era completa nei requisiti.

Tre dei candidati hanno chiesto il trasferimento: due dall’Ats della Montagna e uno all’interno dell’Asst Valle Olona da Arsago/ Besnate/Casorate. Due sono disposti ad andare su tutti gli ambiti mentre una ha scelto l’area di Saronno/Origgio/Uboldo, Busto e Gallarate.

Otto medici sono invece stati inseriti quest’anno nella graduatoria regionale: uno si è detto disponibile su tutti gli ambiti, per gli altri sette le scelte sono cadute sull’ambito di Gorla-Marnate, Saronno-Origgio Busto e Gallarate, uno ha indicato solo Saronno e uno Cassano Magnago/Caidate.

Quattro, infine, le candidature come pediatri di libera scelta ma una non è stata ammessa per mancanza di alcuni requisiti. Si tratta di tre specialisti in possesso del titolo ma non iscritti nella graduatoria regionale. Tutti e tre con 110 e lode come voto di specialità.

In questo momento, l’Asst Valle Olona ha chiuso i due ambulatori temporanei che aveva attivato a Castellanza e a Saronno per tamponare la mancanza di medici. Quello di Saronno ha finito le attività a inizio anno.