Quattro giorni di vantaggi per festeggiare i primi quattro anni del Centro Usato Toyota Approved del Gruppo Novauto

La sede del Centro Usato Novauto, sita in via stadio 12 a Varese è stata costruita nel 2020 seguendo le principali linee guida in ambito di sostenibilità ambientale con l’obbiettivo di ridurre al minimo l’impatto dell’attività del centro sull’ambiente.

La sede, che ha rappresentato per Toyota un progetto pilota a livello europeo, oltre al centro usato Toyota Approved, comprende una carrozzeria smart-repair, una linea revisioni, un’officina e una area dedicata al car-sharing KINTO Share.

Per celebrare il quarto anno di attività della sede dal 23 al 26 maggio sarà possibile usufruire di diversi vantaggi in caso di acquisto di un’auto usata.

Come fare?

Scarica il voucher

Prenota un appuntamento per assicurarti la disponibilità di un consulente che possa presentarti tutte le proposte

Scopri di più su novauto.it

TOYOTA APPROVED – la sicurezza di acquistare un veicolo usato ibrido certificato.

Il centro nasce con l’obiettivo di rendere l’esperienza di acquisto di un’auto usata il più equiparabile possibile a quella dell’acquisto di un auto nuova e rendere più semplice la gestione della propria auto avendo nel Gruppo Novauto un punto di riferimento a 360°.

Grazie alla garanzia Toyota estesa fino a 36 mesi, all’assistenza stradale completa (24 ore su 24 e 7 giorni su 7), agli strumenti finanziari dedicati, ai pacchetti di manutenzione e assicurativi prepagati e ai controlli approfonditi eseguiti da tecnici qualificati Toyota, tutti i veicoli TOYOTA APPROVED sono pronti a garantire la sicurezza di un acquisto sicuro e certificato.

Tutte le auto ibride approvate Toyota Approved possono inoltre usufruire della Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni dalla prima immatricolazione, effettuando di anno in anno la regolare manutenzione presso la rete ufficiale Toyota.