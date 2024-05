Ranco, il ricordo di Francesco Ogliari nelle parole del figlio Giacomo

Il professor Francesco Ogliari è stato senza dubbio un personaggio capace di segnare, con la sua passione e la sua attività un intero settore, quello dei trasporti, di cui è stato grande esperto e collezionista. Il professore, che era nato a Milano nel 1931, è scomparso nel 2009 ma il suo ricordo è ancora vivo e non solo per la collezione – oggi posizionato all’interno di Volandia – che porta il suo nome.

Ogliari sarà ricordato questa sera, venerdì 17 maggio, a Ranco (dove per lunghi anni ha avuto sede la collezione) a partire dalle ore 21. Ospite della Sala Consiliare sarà Giacomo Ogliari, figlio del professore (e veterano del mondo del rallysmo varesotto) che presenterà il suo volume intitolato “La storia di mio papà – Un uomo di grandi capacità e mille interessi”. La serata voluta dalla biblioteca “A. Senn” gode del patrocinio del Comune e della Pro Loco di Ranco. L’ingresso è libero.

CHI ERA – Francesco Ogliari è stato avvocato di Cassazione, dottore in diritto canonico e in filosofia, professore di storia dei trasporti presso l’università Iulm e ha ricevuto dalla Presidenza del consiglio dei ministri sei premi nazionali della cultura. Insignito dalla Presidenza della Repubblica della medaglia d’oro dei benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte, ha fatto parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione per due legislature. Per 25 anni ha presieduto il Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano.

Nel 2001 è stato insignito del Premio nazionale Carlo Porta. È stato poi autore di una monumentale Storia dei trasporti in ottanta volumi e di più di 250 testi storici e di varia umanità, molti dei quali, come ha scritto Carlo Bo «sono entrati di diritto a far parte delle grandi opere civili dell’umanità».

È stato anche assessorealla cultura di Milano e assessore ai trasporti di Varese. Candidato al Premio Nobel per la letteratura, è stato anche insignito della medaglia d’oro di cittadino benemerito della città di Milano e delle province di Milano e di Varese.