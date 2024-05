Riaperta via Lazio, il cantiere di largo Flaiano a Varese “riprende fiato”

Nella giornata del 28 maggio, a due mesi dalla sua chiusura, è riaperta via Lazio.

La sezione del cantiere di largo Flaiano rimasta chiusa per oltre 60 giorni era dovuta ai lavori di realizzazione dei sottoservizi in attraversamento della rotonda da parte di Le Reti.

Tali lavori, una volta conclusi, hanno comportato la riapertura della via, che non verrà più richiusa se non per qualche ora per la realizzazione, nel corso delle asfaltature, dell’attraversamento rialzato.

«La fase piu delicata del posizionamento dei sottoservizi, malgrado il tempo molto piovoso di questo mese, si è conclusa entro maggio, come LeReti avevano promesso – spiega l’assessore Andrea Civati – Nel frattempo sono in corso le ultime predisposizioni per montare le illuminazioni, che saranno il prossimo obiettivo, già in fase di realizzazione. Resterà poi l’impermeabilizzazione del ponte vecchio e poi la nuova asfaltatura, nonch’è le ultime rifiniture e il posizionamento della segnaletica definitiva»

Tutti lavori non troppo impattanti, almeno in via continuativa: si prevede quindi un ultimo periodo più tranquillo dal punto di vista della viabilità fino alla chiusura definitiva già prevista, genericamente, “per l’estate”.