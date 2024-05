Riaperta via Tasso a Varese dopo i lavori di messa in sicurezza

(foto tratte da Vareseinforma)

Si sono conclusi i lavori per la messa in sicurezza di via Tasso a Cartabbia. Il Comune di varese comunica che la strada è stata riaperta alla circolazione.

I lavori hanno permesso di sistemare lo smottamento avvenuto ieri a causa delle abbondanti piogge.

Resta chiusa, invece via Adige tra le frazioni di Velate e Sant’Ambrogio. La frana ha invaso la carreggiata