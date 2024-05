Ricercato spaccia in monopattino: arrestato dalla polizia di Busto Arsizio

Era ricercato dallo scorso 30 gennaio ma continuava a spacciare droga il pregiudicato marocchino di 41 anni, senza fissa dimora, arrestato la sera di venerdì 3 maggio dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio. Erano circa le 19,30 quando la pattuglia su un’auto “civetta” ha intercettato il ricercato che, su un monopattino, è stato discretamente seguito fino all’ingresso di un bar di via Meda.

I poliziotti, pur avendolo riconosciuto come un latitante da quando, lo scorso 30 gennaio, lo stesso Commissariato di via Foscolo aveva eseguito un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari a 17 appartenenti a un gruppo criminale dedito al trasporto e alla vendita di cocaina, hashish e marijuana, hanno deciso di temporeggiare e di tenerlo sotto discreta osservazione ipotizzando che l’uomo, con diversi precedenti specifici, continuasse imperterrito la sua attività illecita. Sospetto che si è presto rivelato fondato poiché l’uomo, rimasto in palese attesa all’esterno del bar, è stato raggiunto da un secondo individuo con il quale ha effettuato un rapido scambio.

I due a quel punto sono stati bloccati e perquisiti: il latitante aveva in tasca una dose di cocaina e in mano una banconota, appena ricevuta come prezzo di una seconda dose trovata in tasca all’altro. Il quarantunenne è quindi stato arrestato in esecuzione dell’Ordinanza di custodia cautelare, tradotto in carcere e contemporaneamente denunciato per la vendita della dose di cocaina perfezionata durante la latitanza.