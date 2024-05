“Rinnovamento e Tradizione per Cazzago” si presenta tra conferme e tante novità

Alle elezioni amministrative del prossimo giugno si ripresenterà la lista “Rinnovamento e Tradizione per Cazzago”, che inizia ad avere una lunga storia alle sue spalle seppure i componenti della stessa si rinnovino ad ogni mandato.

Il sindaco uscente Emilio Magni non si ricandiderà lasciando spazio come candidato sindaco a Davide Bossi (capogruppo uscente) e ad un gruppo di consiglieri che in parte vanta già una lunga esperienza (Fabrizio Laudi ed Elisa Montagna), in parte è in consiglio da almeno un mandato (Federico Piatti e Gabriele Riggi) e diverse novità (Angelo Giorgetti, Antonio Chelo, Giovanni Parise, Giulia Grosso, Valentina Rossi, Carla Bianchi).

Una lista che rappresenta le varie realtà del paese e ben tre generazioni, se si pensa che il più anziano è nato prima del 50 e il più giovane dopo l’anno 2000.

«Dopo mesi di lavoro, si è riusciti con soddisfazione a condividere un programma che vorrebbe investire sul volontariato, sull’attenzione agli anziani e nuovi nati, sul fare comunità oltre che, in continuità, nel sostegno alla scuola, alle persone fragili – spiega Davide Bossi, candidato sindaco, classe 1985 -. Rispetto alle opere pubbliche valuteremo eventuali opportunità per finanziare lavori di abbellimento del paese, valorizzazione dei luoghi e per il miglioramento dei servizi dell’abitato».

La presentazione pubblica della lista e del programma avverrà sabato 11 maggio alle ore 18 presso il Parco delle Rimembranze o nella palestra della scuola in caso di maltempo. Ci saranno i gazebo elettorali in Piazza Libertà sabato 11 maggio dalle 13 alle 17 e sabato 25 maggio dalle 9 alle 13. Altro gazebo in via Roma domenica 26 maggio dalle 9 alle 13.

«I candidati offriranno informazioni rispetto ai numeri del bilancio comunale, alle opere di risanamento del lago, alle opere pubbliche realizzate, oltre che a tutte le curiosità che dovessero sorgere nei cittadini sia rispetto al mandato in via di conclusione che rispetto al programma che vorrebbero realizzare nel prossimo quinquennio», chiosa Bossi a nome di tutta la lista.