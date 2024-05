Ritrovato il corpo dell’uomo di 66 anni disperso a Cantù

Gli specialisti vigili del fuoco del soccorso acquatico hanno ritrovato il corpo privo di vita dell’uomo di 66 anni caduto in un corso d’acqua giovedì pomeriggio a Cantù. L’uomo è stato rinvenuto nel greto del torrente Serenza nel comune di Cantù. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì.

Le ricerche erano partite già nel pomeriggio di giovedì quando le due persone che erano con la vittima hanno visto il 66enne Mario Porro venire inghiottito dal torrente ingrossatosi per le straordinarie precipitazioni.

In via Caduti di Nassiriya era stato istituito il Posto di comando avanzato. Per la componente Vigili del fuoco hanno operato i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, gli specialisti fluviali comando Como e Varese e di topografia applicata al soccorso provenienti da Bergamo, elicottero Drago nel nucleo Vigili del fuoco di Malpensa. Le operazioni di ispezione e bonifica del tratto interessato dal torrente hanno dato i loro frutti nella tarda mattinata.