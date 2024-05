Roberto Salis a Saronno: “Assurdo che mia figlia Ilaria non possa votare per le elezioni europee”

Tappa a Saronno per Roberto Salis, padre di Ilaria, candidata alle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno con Alleanza Verdi-Sinistra.

La 39enne è detenuta da 15 mesi in carcere in Ungheria, dopo aver partecipato ad una contro-manifestazione nel giorno della rievocazione di omaggio a combattenti filonazisti che si opponevano all’avanzata dell’Armata rossa in Europa centrale nel 1945.

«Nelle ultime ore sono stati consentiti i domiciliari a mia figlia Ilaria – ha dichiarato Roberto Salis -. Non ci aspettavamo questa bella notizia da parte della corte ungherese. L’unico cambiamento che c’è stato in questi mesi è che il 30 aprile sono state presentate le liste per le elezioni europee ed Ilaria è stata candidata. Grazie alla sua candidatura la corte ha cambiato idea sulla detenzione di mia figlia e ha finalmente concesso i domiciliari. Questo la dice lunga sull’importanza della mobilitazione della società civile quando si manifestano situazioni di ingiustizia come quella che sta vivendo Ilaria».

«È assurdo però che Ilaria sarà l’unica candidata che non potrà votare, perché per poterlo fare dovrebbe spostare la sua residenza in Ungheria, ma questo precluderebbe i domiciliari in Italia – ha aggiunto il padre Roberto -. Da privato cittadino ho la sensazione che il nostro Stato non si occupi veramente di noi, ma voglia avere semplicemente meno seccature possibili».

Fatto ieri il bonifico per la cauzione, Ilaria dovrebbe uscire dal carcere la prossima settimana. «L’appello che faccio alla stampa italiana è di abbassare l’attenzione su Ilaria, perché vorrei che si evitasse di avere i giornalisti all’uscita dal carcere» ha aggiungo Roberto.

Insieme a Salis, presenti a Saronno anche le candidate alle elezioni europee per la circoscrizione nord-ovest con Alleanza Verdi-Sinistra Benedetta Scuderi e Arianna Bettin, assessore del Comune di Monza con delega a Cultura, al Parco, Villa Reale e Università.