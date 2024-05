Rocco Perla sempre più Mastino: il portiere firma per altri due anni in giallonero

Sarà ancora Rocco Perla il portiere titolare dei Mastini. Il giovane goalie italo-finlandese, 22 anni, ha trovato l’accordo con la società giallonera e difenderà la gabbia del Varese nelle prossime due stagioni, confermandosi tra i giocatori più amati dal pubblico dell’Acinque Ice Arena. Che per lui ha rispolverato i tradizionali cori dedicati alle “saracinesche” giallonere.

Perla ha origini romane ma si è formato in Finlandia – nazione di cui è originaria la madre – compiendo nel paese scandinavo tutta la trafila delle giovanili. Il Varese lo ha “pescato” proprio lassù nell’estate 2022 facendo di Rocco uno dei principali punti di forza della squadra che ha vinto la IHL nel 2023 (memorabile il suo gol del 2-0 al termine di Gara7 con il Caldaro!) e che ha sfiorato il titolo nell’ultima stagione.

In due anni Perla ha indossato la maglia giallonera numero 2 per ben 84 volte tra campionato, playoff, Coppa Italia e Supercoppa: un impiego che ha lasciato poco spazio ai pari ruolo.

Non a caso, proprio oggi, il club del presidente Carlo Bino ha salutato Lorenzo Marinelli che è stato il backup di Perla in questa stagione ma che ha avuto un impiego ridotto in partita. Vedremo ora quale sarà la scelta della dirigenza per chi sarà l’alternativa a Perla nella prossima annata sportiva.