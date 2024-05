Ruba 200 euro di merce al supermercato, arrestato a Somma Lombardo

Si è fregato 200 euro di merce all’In’s di Somma Lombardo, ma i carabinieri sono riusciti a fermarlo poco lontano: per questo è finito nei guai un cittadino marocchino, pluripregiudicato.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato portato in tribunale nella tarda mattinata di venerdì: il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere, in virtù dei precedenti episodi di furto a suo carico (era noto alle forze dell’ordine locali).

Sono in corso approfondimenti per capire se sia coinvolto in episodi di furti simili in zona.

Nel pomeriggio di venerdì i carabinieri di Somma intervenuti anche per un altro episodio all’In’s: un “contrasto” tra una cliente e una guardia del supermercato. Episodio chiarito, a quanto pare, senza conseguenze.