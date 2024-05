Sabato 1 giugno a Germignaga una serata di “Riflessi sul Tresa”

Sabato 1 giugno alle pre 22 a Germignaga il fiume Tresa si illuminerà con centinaia di luci che daranno vita alla manifestazione

Riflessi sul Tresa

nata qualche anno fa con l’intenzione di utilizzare l’acqua e la foce del Tresa, per uno spettacolo popolare.

La Pro Loco di Germignaga ha voluto riprendere questa tradizione, interrotta per alcuni anni, inserendola tra le manifestazioni per il festeggiamento del 2 giugno.

Galleggiando sul Tresa, le lucine colorate creeranno un momento spettacolare e un’atmosfera magica visibile dal “Boschetto” di Germignaga.

Lo spettacolo consisterà nel rilascio a monte del ponte tra Germignaga e Luino di centinaia di lucine LED colorate che piano piano scenderanno verso la foce.

Le lucine LED sono contenute in involucri ermetici che verranno recuperati dagli addetti alla foce del Tresa onde evitare qualsiasi Inquinamento.

Il fiume Tresa e’ lungo 13 km, emissario del Lago di Lugano dopo aver raccolto le acque di vari affluenti tra cui il Margorabbia, sfocia nel Lago Maggiore. Per gli abitanti di Germignaga e dintorni alla foce del Tresa e’ stata sempre consuetudine vedere un isolotto piu o meno grande e mutevole di forma a seconda della portata d’acqua del fiume.

Forse non tutti sanno che l’area è importante per l’avifauna che usa il lago Maggiore come corridoio ecologico durante le migrazioni primaverili e autunnali.

Oltre a questo spettacolo gratuito, la Pro Loco organizzerà la serata gastronomica nell’area feste del “Boschetto”. Sara quindi possibile cenare nell’area feste per ammirare lo spettacolo.