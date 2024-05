Sabato l’autopsia sul corpo di Fabio Limido, accertamenti radiologici in corso a Varese

Un esame radiologico sul cadavere. Poi, domani, l’autopsia sempre alla medicina legale di Varese sulla salma di Fabio Limido (nella foto). L’incarico è stato conferito oggi dalla Procura al medico legale che si occuperà dell’esame, che sarà seguito più avanti dalla visita medico legale sulla ferita ancora in ospedale, sfuggita al tentativo di omicidio.

C’è un particolare che dovrà essere precisamente accertato, chiarito, studiato nei dettagli rispetto a quanto avvenuto in via Menotti a Varese lunedì scorso, dove ha trovato la morte Fabio Limido, 71 anni, ucciso – è l’accusa – a coltellate in punti vitali. Dopo l’aggressione da parte di Marco Manfrinati alla ex moglie, aggressione che appare piuttosto acclarata dalle numerose testimonianze, l’ex genero di Limido avrebbe tentato la fuga, non riuscendo nel suo intento soprattutto dopo la reazione del padre della ragazza che vedendo la figlia in fin di vita ha colpito con una mazza da golf l’auto sulla quale stava Manfrinati. A quel punto c’è da ricostruire quanto avvenuto.

Uno dei testimoni ha detto che Manfrinati ha cercato di allontanarsi a bordo della sua auto «ma non riuscendoci ha fatto diverse volte avanti e indietro da quella frazione di strada per investire le persone presenti, tra le quali Limido Fabio ed un signore che ostacolava la sua fuga. Per quel che ho avuto modo di vedere, non è riuscito ad investire nessuno». Eppure la vittima secondo l’accusa era caduta e sarebbe stata sopraffatta dal conducente dell’auto nel frattempo sceso col coltello a scatto, per colpire. L’anziano è stato trovato infatti in fin di vita in un’aiuola a bordo strada dove l’hanno trovato gli agenti della questura arrivati.

È questo il frangente che gli investigatori vogliono acclarare dal momento che appunto parte dell’azione non è coperta dalle videocamere di sicurezza. Limido è scivolato e ha perso l’equilibrio nella concitazione di quel momento? Oppure è stato travolto dalla «Dr» del genero, che ha approfittato del ferimento dell’uomo per finirlo? Gli esami radiologici dovranno chiarire proprio l’eventuale presenza di lesioni ossee sul corpo di Fabio Limido.