“Sacchi della spazzatura abbandonati nella nostra strada a Varese”

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione arrivata da un lettore che abita a Varese e denuncia l’abbandono di sacchi dell’immondizia nella via dove abita.

“Questa mattina abbiamo trovato questa bella sorpresa sulla nostra strada (via Gozzi al civico 36, Varese). A detta della vicina sono arrivati tre uomini con un furgone che in quattro e quattr’otto hanno scaricato il tutto e sono poi allegramente ripartiti lasciando questo regalino di cui non sappiamo neppure il contenuto. Non sarà certo la “foto del giorno” ma è sicuramente indicativa della barbarie quotidiana in cui siamo ormai immersi”.