Sala piena al Palavelmaio per Maurizio Montalbetti e la lista “Riaccendiamo Arcisate”

Entra nel vivo anche ad Arcisate la campagna elettorale in vista dell’appuntamento alle urne dell’8 e 9 giugno. Ieri sera sala gremita al Palavelmaio per la presentazione ufficiale della lista “Riaccendiamo Arcisate”.

Circa duecento cittadini hanno ascoltato il candidato sindaco Maurizio Montalbetti che ha presentato uno per uno i candidati chiamandoli sul palco, dove campeggiava il simbolo della lista.

Montalbetti, che in questi cinque anni è stato il capogruppo dell’opposizione, ha spiegato perché è nata la lista Riaccendiamo Arcisate e ha illustrato le idee e i progetti dei prossimi anni: «Arcisate ha un grande potenziale e dobbiamo farlo fruttare». Nel suo intervento non è mancata qualche critica all’attuale amministrazione: «Arcisate ha bisogno di azioni concrete e di una visione sia per il presente che per il futuro».

Molti gli applausi mentre venivano chiamati uno ad uno i componenti della lista; tanti giovani, riconferme e volti nuovi uniti dalla voglia di fare.

«Abbiamo davvero tante idee per il paese – dice Montalbetti commentando la serata – E la cosa più bella è che nella nostra squadra ci sono tanti ragazzi giovani, anche di 20 e 25 anni e questo è un valore aggiunto perché ci permette di essere propositivi anche per il futuro. Metà della lista è fatta di persone sotto i 40 anni e questo pone le basi per un lavoro che si proietta sul lungo periodo».

Al termine dell’incontro è stato offerto un rinfresco, durante il quale i cittadini hanno potuto confrontarsi direttamente con i candidati (qui trovate l’elenco dei candidati)