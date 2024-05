Sale in anticipo e con il biglietto sul treno Varese-Malpensa e si prende 74 euro di multa

Doveva prendere il treno diretto da Varese a Malpensa delle ore 19 ma è salito su quello che partiva alle 18. Il controllore di Trenord, una volta sul treno, gli contestava la validità del biglietto – acquistato online – e lo sanzionava con una multa per un totale di 74 euro perché avrebbe dovuto avvertirlo prima. «Quando ha contestato la validità del mio titolo di viaggio – racconta la persona multata – il controllore mi ha spiegato che dovevo andare a cercarlo sul convoglio per comunicargli la partenza anticipata. Ma dal momento in cui io sono salito sul treno e lui ha raggiunto la mia carrozza, sono passati solo pochissimi minuti. Insomma, ho avuto la netta sensazione che volesse punirmi a tutti i costi».

Secondo a quanto racconta il viaggiatore, stessa sorte sarebbe toccata anche ad altre persone incorse nella medesima sanzione, che comprende, oltre alla multa per aver preso il treno prima, anche i tredici euro per il nuovo biglietto. «Ho controllato attentamente e non c’è scritto da nessuna parte che si incorre in una violazione nel caso in cui si sia anticipata la partenza senza avvertire il controllore – conclude il viaggiatore -. Mi è stato detto che sarebbe previsto dalle condizioni generali di contratto, ma non le ho trovato esposte. Non mi rimane altro che fare ricorso al prefetto».