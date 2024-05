Salta il confronto elettorale a Olgiate Olona. Montano prima dice sì e poi no. Volpi: “Lo faremo lo stesso”

Sembrava tutto pronto ma alla fine Giovanni Montano ha declinato l’invito dell’avversario Giorgio Volpi al dibattito elettorale che si sarebbe dovuto svolgere lunedì sera al teatro Nuovo di Area 101.

L’invito era stato recapitato nei giorni scorsi e sembrava che inizialmente il sindaco uscente avesse detto di sì al confronto con i giornalisti delle quattro testate del territorio invitate (Il Bustese, Malpensa24, La Prealpina e Varesenews), tanto che era già stata inviata agli stessi giornali la comunicazione con data, luogo e orario del match elettorale.

Questa mattina, venerdì, è arrivata la comunicazione del gruppo Montano Sindaco, firmata dallo stesso candidato, che specifica: «Apprezzo sinceramente l’invito al confronto da Lei organizzato. Tuttavia, a causa dei numerosi impegni elettorali, mi vedo costretto a declinare l’invito, soprattutto in virtù del fatto che ci siano stati già due confronti. Ora credo che il miglior modo per confrontarsi sia direttamente con la gente, dialogando e ascoltando le loro opinioni, piuttosto che in un dibattito formale dove le domande e le modalità potrebbero non offrire un valore aggiunto rispetto a quanto già noto ai nostri concittadini e a quanto già emerso con i due confronti già avuti tra l’altro organizzati sia da una nota testata giornalistica locale che da una importante realtà giovanile Olgiatese. La ringrazio comunque per l’opportunità offertami».

Da quanto appreso la lista RilanciAmo Olgiate non intende cancellare comunque l’appuntamento e lunedì sera Volpi e i suoi saranno comunque presenti al teatro o in un altro luogo: «Dispiace che si perda questa occasione ma lo capisco perchè non è facile affrontare un dibattito con domande non preparate prima. Da parte nostra confermiamo la partecipazione» – ha dichiarato Volpi. Non resta che attendere gli sviluppi della vicenda.