Salvi in B: il rugby Varese compie l’impresa nell’ultima giornata di campionato

Il Rugby Varese ce l’ha fatta: la Stagione 2023/’24 si conclude con la salvezza in Serie B. L’ultimo mese di campionato è stato fondamentale per la squadra, dove le tre vittorie contro Rho, Cernusco e Ivrea (quest’ultime vinte entrambe con un calcio piazzato all’ultimo minuto), hanno dato la spinta necessaria al Varese per affrontare l’ultima giornata di campionato, disputata sul campo di casa contro Recco.

Una squadra giovane, che ha compiuto un grandissimo lavoro durante tutto l’anno, arrivando a creare un gruppo coeso e affiatato, che non ha mai abbassato la testa di fronte ad una sconfitta.

“E’ un grandissimo piacere far parte di questo gruppo – afferma Stefano Sessarego, terza linea del Varese con 158 presenze in Prima Squadra, attualmente il giocatore con il più alto numero di caps – E’ stata una salvezza sudata e sofferta. La squadra ha affrontato momenti di difficoltà, ma il gruppo non ha mai smesso di crederci. Penso che la chiave sia stata l’unione e la costanza di questo Varese, che ha assolutamente meritato la salvezza. Tutto il gruppo Seniores è stato fantastico, sia noi che la Cadetta, e siamo stati accompagnati da un ottimo staff tecnico”.

E prosegue: “La nostra mischia chiusa si è rivelata una delle più solide del campionato. Anche i nostri trequarti si sono sbloccati e hanno tanta qualità ma il lavoro fatto dagli avanti è stato determinante. Dopo aver giocato un girone d’andata complicato in cui siamo riusciti a strappare pochi punti, nella seconda parte della Stagione abbiamo nettamente alzato il livello del gioco, riuscendo ad ottenere i risultati che volevamo e la salvezza nell’ultima partita, uno scontro diretto dove entrambe le squadre partivano con venticinque punti a testa in classifica”.

“Ho giocato in tante formazioni, e ho visto tanti giocatori arrivare e andar via – racconta Stefano, che ha iniziato a giocare in prima squadra nella Stagione 2011/2012, a 18 anni – Ci sono state squadre del Varese più forti di questo, ma credo che a livello di gruppo , visione e coesione sia uno dei o addirittura il migliore in cui abbia giocato. Avere tanti giovani è sempre bello e stimolante, è una cosa molto positiva e di cui sono molto contento. E’ ovvio che d’altro canto alcune volte viene a mancare l’esperienza, quella malizia giusta che serve e anche la gestione in partita può risentirne. In ogni caso, una squadra piena di ragazzi giovani: quando ho iniziato pensavo si dovesse stare al passo solo con i più grandi, ma in tanti anni di sport ho capito che è bello stare al passo anche con loro “.

Dopo la vittoria schiacciante conquistata per la salvezza, i giocatori del Varese si godono ora un po’ di meritato riposo, consapevoli, però, di avere in programma già nuovi impegni rugbistici ai quali non rinuncerebbero mai: “Settimana prossima il gruppo Seniores parteciperà all’ormai tradizionale torneo di rugby seven di Neuchâtel, in Svizzera, un torneo storico al quale partecipiamo sempre volentieri. Nelle ultime edizioni il Varese è andato anche molto bene, l’anno scorso siamo arrivati a disputare la finale e quello prima ancora abbiamo conquistato il primo posto del podio – conclude Sessarego – Dopodiché ovviamente ci dedicheremo all’organizzazione della nostra Festa del Rugby, che tutti conosciamo bene”.