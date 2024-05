Sbatte con l’auto contro dei veicoli in sosta, scenda dalla macchina e scappa. Succede a Saronno

Va a sbattere con la propria auto contro dei veicoli in sosta, scenda dalla macchina e scappa. È successo nella mattinata di mercoledì 15 maggio a Saronno, quando un’auto con targa straniera è andata a collidere in via Macchiavelli con altri veicoli in sosta, senza causare feriti.

All’arrivo sul posto della polizia locale, il responsabile dell’incidente si era però già allontanato a piedi abbandonando di fatto sul posto l’autovettura.

Sono quindi in corso da parte della Locale, accertamenti per individuare l’autista del mezzo, attraverso la raccolta delle testimonianze dei presenti e la consultazione delle telecamere di video-sorveglianza della zona.