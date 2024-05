Scatta dal Piemonte il 107° Giro d’Italia. Tutti a caccia di Tadej Pogacar

Successivamente spazio alla prima cronometro, la più lunga dell’edizione 2024: 40 chilometri pianeggianti che porteranno i corridori da Foligno a Perugia, ma con un finale in salita che potrebbe sparigliare le carte. L’ottava tappa, di 153 km, sarà durissima, con continue salite e l’ascesa finale a Prati di Tivo.

Seguiranno poi i 206 km della Avezzano-Napoli, apripista della salita di Cusano Mutri che darà il via alla seconda settimana. La Martinsicuro-Fano potrebbe vedere delle fughe, visto il tortuoso percorso, mentre la Riccione-Cento finirà quasi sicuramente con una volata a causa del tratto totalmente pianeggiante.

In molti preferiranno risparmiare le forze in vista della seconda cronometro individuale di 31 km posta prima delle Alpi. La tappa più dura sarà forse la Manerba del Garda-Livigno, 222 km con un arrivo in salita a oltre 2300 metri di altezza che sarà teatro di sicuri attacchi. Martedì 21 maggio il Giro affronterà lo Stelvio dal versante di Bormio, per poi chiudere con i 23,4 km del Passo Pinei e la salita di Santa Cristina Val Gardena. Da lì una serie di salite durissime fino al Passo Brocon e la possibilità, per gli sprinter sopravvissuti, di giocarsi le proprie carte nell’arrivo di tappa a Padova.

Chiusura con la Mortegliano-Sappada e la lotta finale tra i favoriti sul Monte Grappa, un’ascesa lunga e durissima che potrà rivoluzionare le carte prima della passerella finale a Roma.

Damiano Caruso verso l’Alpe Motta nel 2021 (foto M. Borserini)

GLI ITALIANI

Eccezion fatta per il 2018, mai così pochi ciclisti azzurri si sono presentati ai nastri di partenza del Giro. Il momento non è dei migliori (anche Giulio Ciccone, uno dei pochi corridori di levatura internazionale, è ai box dopo un intervento chirurgico) e quindi gli occhi di tutti sono puntati su Antonio Tiberi, brillante 8° in Catalogna e 3° al Tour of the Alps. Il 22enne laziale è l’unica punta tricolore per la classifica generale, non ha mai partecipato al Giro (due, invece, le Vuelta) ma potrà contare sull’appoggio di Damiano Caruso, suo compagno nella Bahrain-Victorious. Il siciliano resta l’ultimo italiano ad andare sul podio rosa, secondo nel 2021 dietro a Bernal.

Riguardo le vittorie di tappa, particolare attenzione a Filippo Ganna, uno tra i favoriti nelle cronometro (e magari per la prima maglia rosa nel suo Piemonte), e a Jonathan Milan, pericolo pubblico numero uno nelle volate. Domenico Pozzovivo tenterà di piazzare il colpo nel suo ultimo Giro in carriera, De Marchi e Zana possono trovare la giornata giusta così come il campione nazionale Simone Velasco. Tra i giovani, oltre a Tiberi e ad Andrea Bagioli, ci sono prospetti interessanti come gli scalatori Piganzoli e Pellizzari, esponenti delle due squadre tricolori Polti-Kometa e VF Group-Bardiani-Csf.

La battaglia che potrebbe offrire più soddisfazioni ai tifosi azzurri è quella per la maglia ciclamino, il cui detentore è proprio Milan che ha i mezzi per ripetersi anche quest’anno. I rivali più accreditati sembrano Kaden Groves, Tim Merlier, Fabio Jakobsen e Olav Kooij, ma attenzione a Pogacar, che potrebbe fare piazza pulita in caso di dominio incontrastato. Chance di fare punti che non mancano a Filippo Ganna e Alberto Dainese, passato alla Tudor e desideroso di imporsi nella tappa casalinga di Padova.

SENZA VARESE

Il Giro 2024 sarà orfano di corridori varesini. Alessandro Covi, che nel 2022 vinse la strepitosa tappa della Marmolada, ha vissuto mesi complicati con diversi problemi fisici e comunque era destinato dalla UAE ad altre corse. Da mercoledì 8 gareggerà nel Giro d’Ungheria. E nessun altro atleta nato in provincia è al via (anche perché la rappresentanza tra i “pro” è decisamente striminzita). In gruppo ci sarà invece Simon Clarke veterano d’Australia che vive a Cantello e corre per la Israel; l’Altomilanese sarà rappresentato da Stefano Oldani da Busto Garolfo mentre il già citato Filippo Ganna è il campione tifato da tutto il Lago Maggiore.