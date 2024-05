Scattano i playoff: il Varese si prepara per lo scontro al Vado

L’altalena di emozioni di Gozzano è terminata con un lieto fine per il Varese. Il gol di Cottarelli nel recupero che ha sancito l’1-1 sul campo ha permesso ai biancorossi – anche a causa dei risultati delle dirette concorrenti – di chiudere il campionato al terzo posto. Non solo una questione di numeri, ma avere in mano la terza piazza significa, almeno per il primo turno dei playoff, avere il fattore campo a favore. Il Varese quindi potrà contare sul “Franco Ossola”, ma passerà il turno anche in caso di pareggio (al termine dei supplementari).

BIGLIETTI IN VENDITA

L’appuntamento a Masnago è per domenica 12 maggio alle ore 16.00. Come nelle ultime uscite casalinghe, con il settore distinti ancora chiuso, sarà aperta solo la tribuna centrale. Il costo del biglietto sarà di 10 euro – in vendita da mercoledì 8 maggio in prevendita a un euro in più (leggi qui) – e sarà acquistabile anche nel prepartita. Non saranno validi gli abbonamenti.

DOPPIO 1-0

Le due sfide di campionato sono in perfetta parità: 1-0 all’andata al “Franco Ossola” firmato da Stefano Banfi, 1-0 al ritorno in Liguria marcato da Lo Bosco, che si è poi infortunato alla spalla nel corso della partita, ma domenica dovrebbe essere regolarmente in campo. Parità quindi nelle vittorie e nei gol per le due formazioni e probabilmente anche la terza sfida seguirà la stessa trama.

BENACQUISTA SQUALIFICATO

Quattro giocatori erano in diffida a Gozzano e purtroppo uno, Luca Benacquista, è stato ammonito e dovrà così saltare la gara dei playoff. Stessa sorte toccherà al difensore del Vado Paolo Cannistrà, anche lui ammonito nell’1-1 in casa dell’Alcione all’Arena Civica. In casa biancorossa non dovrebbe mancare nessun altro – escluso Paolo Pisan, infortunato di lungo corso – anche se qualche elemento si sta allenando a parte per colpa di qualche acciacco. Stefano Molinari, capitan Ferdinando Vitofrancesco e Filippo Di Maira stanno facendo lavoro differenziato, ma per domenica dovrebbero recuperare.

CENTRO DELLE BUSTECCHE

Proseguono i lavori alle Bustecche e dopo la tribuna, sta prendendo forma la palestra, ai piedi degli spogliatoi appena sistemati, e le opere stanno interessando anche l’area esterna e le basi per le nuove strutture, sempre in zona. Intanto la società ha lanciato una richiesta di idee ai tifosi per scegliere a chi intitolare i due campi a 11 del centro sportivo. Del centro sportivo, al momento, solo il campetto a 5 è dedicato a Ottavio Biasibetti, storico collaboratore biancorosso. Tra i primi nomi “usciti” sono stati fatti quelli di Maroso, Anastasi, Cicci Ossola, Dato e Seveso. Vedremo chi la spunterà.