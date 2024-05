Scherma, le medaglie agli “Italiani Cadetti“ di Riccione

Altre due medaglie per la Lombardia nella seconda giornata di gare ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani Gold di Riccione. Si tratta dell’oro di Tommaso Rovaris nel fioretto maschile Giovani e del bronzo di Zoe Pozzi nella sciabola femminile Giovani. Rovaris, atleta classe 2009 della Schermabrescia che centra così la doppietta di titoli nel fioretto maschile dopo l’oro di Nicolò Rossi tra i Cadetti, si impone in finale per 15-14 su Riccardo Palmerini del Fides Livorno, dopo aver superato 15-9 Andrea Chiaramonti del Club Scherma Jesi nella semifinale. Quinto nella stessa gara Sebastiano Colombo del Circolo della Spada Mangiarotti. Bronzo per Zoe Pozzi del Piccolo Teatro Milano, che si ferma in semifinale, sconfitta per 15-14 dalla vincitrice di giornata Vittoria Balsano (Padova Scherma).

Nella stessa gara arriva anche il quinto posto di Elena Silvia Minonzio del Club Scherma Varese. Tutti i risultati e la classifica completa A QUESTO LINK .

IN FOTO: Riccione, 10-13 Maggio 2024 .Campionato Nazionale Gold Cadetti e Giovani alle 6 specialità. .In foto: SPLENDORE, BALSANO,FUSCO, POZZI .Foto: TRIFILETTI Andrea / Bizzi Team